Поліція підтвердила, що отримала звернення про побиття Дубінського

Представники народного депутата Олександра Дубінського, який наразі утримується в Київському слідчому ізоляторі, звернулися до поліції через його ймовірне побиття. Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Києві.

«Дійсно, до нас надходило таке повідомлення. Варто зауважити, що слідчі ізолятори не відносяться до системи Нацполіції, але за вказаною заявою на місце виїхала слідчо-оперативна група і там буде працювати», – повідомили в пресслужбі.

Наразі це вся інформація з цього приводу, додав представник поліції.

Раніше 2 грудня адвокати Олександра Дубінського заявили у його телеграм-каналі, що йому нібито завдали тілесних ушкоджень у слідчому ізоляторі.

Вони додали, що на місце викликали швидку медичну допомогу, яка «констатувала множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра». Адвокати вимагають перевести Дубінського до ізолятора СБУ.