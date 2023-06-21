Поліція Парижа розігнала мігрантів, які вимагали надання притулку

В ніч на середу французька поліція розігнала табір мігрантів, які встановили намети у центрі Парижа, вимагаючи надання притулку.

Про це повідомляє AFP.

Мігранти та солідарні з ними активісти – близько 450 осіб – розбили намети на площі Пале Руаяль біля Державної ради. До того мігранти понад 70 днів жили у приміщенні школи, яке не використовується і там немає водопостачання та електроенергії.

Учасники пояснили, що почуваються покинутими напризволяще і не бачать іншого рішення, як привертати до себе увагу протестами.

Намети перед Державною радою розгорнули близько 20 години. Невдовзі поліція висунула вимогу закінчити протести та покинути площу.

Після відмови правоохоронці почали силою демонтувати намети, незважаючи на опір мігрантів. Повідомляють про сутички і застосування сльозогінного газу.

Близько першої ночі площу залишили останні протестуючі.