Поліція Німеччини знайшла тіло 27-річної біженки з України. Її мати та дитина зникли

Поліція Німеччини виявила тіло 27-річної українки на греблі річки Рейн біля міста Гоккенгайм. Жінку вважали зниклою безвісти.

Про це повідомляє місцева поліція.

Тіло жінки виявили вранці 7 березня, пізніше правоохоронці встановили її особу. Це була 27-річна українка, яку раніше вважали зниклою безвісти. За попередніми даними, вона померла внаслідок насильницьких дій.

У той час жінка подорожувала з мамою та своєю 5-тижневою донькою. Вони разом жили у притулку для біженців у Рейн-Неккарі. Проте мати та немовля загиблої зникли.

Наразі триває розслідування спеціальної комісії, аби встановити обставини злочину. Зокрема, поліція розшукує 55-річну Марину Стеценко, матір загиблої, яку вважають головним свідком у справі.