Кримінал

Поліція Львівщини перевіряє звинувачення у домаганнях професора ЛНУ
26 Лютого 2025 16:29
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Львівський національний університет імені Івана Франка / Фото: Пресцентр університету
Львівський національний університет імені Івана Франка / Фото: Пресцентр університету

Поліція Львівщини розпочала перевірку інформації про можливі домагання з боку професора Львівського національного університету імені Івана Франка Йосипа Лося.

Як повідомила hromadske речниця поліції Світлана Добровольська, заяв від постраждалих правоохоронці поки не отримували. Інформацію про інцидент вони дізналися із соцмереж і зараз здійснюють перевірку.

Університет також розпочав внутрішнє розслідування. За словами виконувача обов’язків декана факультету журналістики Мар’яна Лозинського, професора відсторонили від занять. 27 лютого на засіданні етичної комісії розглянуть усі обставини справи.

Раніше журналістка Катерина Родак заявила про домагання з боку Лося. Дівчина стверджує, що тоді Йосип Лось спершу давав їй, 19-річній студентці, поради щодо особистого життя, роботи й вибору одягу. Також Родак заявила, що викладач узяв її за руки й “почав гладити, піднімаючи вверх рукав светра”.


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