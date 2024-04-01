Кримінал

Поліція ліквідувала велику наркомережу: обшуки проходили у 19 областях

1 Квітня 2024 20:00
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Правоохоронці провели масштабну спецоперацію з викриття логістичної мережі наркозбувачів у 19 областях. 

Як повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, в рамках операції проведено 64 обшуки.

“Результат — паралізовано діяльність низки наркошопів по всій державі. Поліцейські затримали 26 наркодилерів, ліквідували 5 нарколабораторій, викрили 57 учасників окремих злочинних груп”, — зазначив Нєбитов.

Вилучені наркотичні речовини / Фото: Андрій Нєбитов

За словами заступника голова НП, у спецоперації було залучено понад 350 правоохоронців, а її важливим елементом став технічний аспект.

“Нашим фахівцям вдалося відстежити активність наркоугруповань у Telegram. Ціллю стали логістичні хаби, через які йшла вся торгівля”, — додав генерал.


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