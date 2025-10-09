Поліція ліквідувала масштабну наркомережу на Тернопільщині: вилучено 700 кг наркотиків, затримано 21 особу

На Тернопільщині правоохоронці провели масштабну спецоперацію, внаслідок якої знешкодили три наркоугруповання, перекрили міжнародний канал постачання та вилучили близько 700 кілограмів кратому — речовини, визнаної наркотичною.

Про це повідомила Національна поліція України.

Як зазначив голова Національної поліції Іван Вигівський, історія розслідування почалася з пильності офіцерки служби освітньої безпеки, яка помітила дивну поведінку учнів однієї зі шкіл Тернополя. Її уважність стала першим кроком до викриття масштабної схеми збуту наркотиків серед молоді.

Під виглядом чаю або «вітамінної добавки» ділки продавали кратом — речовину, яка минулого року була офіційно внесена до переліку небезпечних через вміст алкалоїдів, що впливають на опіоїдні рецептори мозку та можуть викликати залежність.

Розслідування показало, що наркотики постачали дві злочинні групи з Києва та Івано-Франківщини. Вони налагодили розгалужену мережу збуту, створили Telegram-канали і продавали кратом у школах та розважальних закладах. За пів року фігуранти продали близько 10 тонн наркотиків, заробивши понад 300 мільйонів гривень.

8 жовтня поліція провела масштабну операцію спільно зі Службою безпеки України. На кордоні затримано двох водіїв, які намагалися ввезти 100 кг кратому, а також проведено 80 обшуків у 15 областях. У результаті затримано 21 особу, вилучено 700 кг наркотичних речовин, близько 5 мільйонів гривень у різних валютах і чотири автомобілі.

На Тернопільщині поліцейські ліквідували масштабну наркомережу, яка труїла дітей / Фото: НПУ

Підозри за статтею 307 Кримінального кодексу України (незаконний збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах) оголошено 29 особам, серед яких п’ятеро неповнолітніх. Одного з водіїв також підозрюють у контрабанді наркотиків.

«Це не просто успішна операція. Це приклад того, як спільна відповідальність, уважність і професіоналізм рятують життя. Ми не дозволимо нікому отруювати майбутнє наших дітей», — наголосив Іван Вигівський.

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 12 років із конфіскацією майна.