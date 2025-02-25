Поліція Харкова підтвердила використання сльозогінного газу під час затримання військовозобов’язаного

Патрульна поліція Харківщини підтвердила, що 24 лютого на проспекті Аерокосмічному у Харкові було застосовано сльозогінний газ під час конфлікту з військовозобов’язаним, який перебуває в розшуку.

Як повідомили у пресслужбі поліції, інцидент стався вдень, коли чоловіка зупинили для перевірки документів.

Під час перевірки з’ясувалося, що він є військовозобов’язаним і знаходиться в розшуку. Патрульні попередили чоловіка про необхідність доставити його до міського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, на що він погодився.

Однак, поки з ним спілкувались поліцейські, навколо почав збиратися натовп. Чоловік почав чинити опір, хапав патрульних за одяг. Коли громадяни не відреагували на попередження, патрульні застосували спеціальні засоби, зокрема сльозогінний газ.

Попри це, чоловіку вдалося втекти. Наразі його розшукують.