        Кримінал

        Поліцейський з Києва віз до кордону групу ухилянтів під виглядом спецпризначенців

        Галина Шподарева
        2 Вересня 2025 14:36
        читать на русском →
        Затримані ухилянти / Фото: ДБР
        ДБР викрило столичного поліцейського, який за гроші перевозив військовозобов’язаних чоловіків до кордону з Румунією, видаючи їх за спецпризначенців, які прямують на завдання. Правоохоронець отримував 6 тисяч євро з людини та використовував службове становище для прикриття оборудки.

        Про це повідомили в ДБР.

        За даними слідства, правоохоронець перевозив “клієнтів” із Києва до Вижницького району Чернівецької області, що межує із Румунією.

        “Коштувала така послуга 6 тис. євро з людини. Гроші перед виїздом передавались спільниці, яка також “була найнята” організаторами оборудки. Аби уникнути викриття, поліцейський вирушив у псевдовідрядження, змінював номерні знаки та встановлював на автомобіль світлові маячки, які надавали пріоритет в русі”, — розповіли в ДБР.  

        У разі зупинки він предʼявляв посвідчення та казав, що терміново везе колег на спецзавдання. Для маскування усіх чоловіків також переодягли у форму.

        23 серпня п’ятьох військовозобов’язаних та поліцейського зупинили правоохоронці на в’їзді до Буковини. Після перевірки документів чоловікам вручили повістки та склали протоколи про адміністративне правопорушення.

        Правоохоронця підозрюють у сприянні організації незаконного переправлення декількох осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища — ч. 2 ст. 332 КК України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.


