Поліцейський з Києва віз до кордону групу ухилянтів під виглядом спецпризначенців

ДБР викрило столичного поліцейського, який за гроші перевозив військовозобов’язаних чоловіків до кордону з Румунією, видаючи їх за спецпризначенців, які прямують на завдання. Правоохоронець отримував 6 тисяч євро з людини та використовував службове становище для прикриття оборудки.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, правоохоронець перевозив “клієнтів” із Києва до Вижницького району Чернівецької області, що межує із Румунією.

“Коштувала така послуга 6 тис. євро з людини. Гроші перед виїздом передавались спільниці, яка також “була найнята” організаторами оборудки. Аби уникнути викриття, поліцейський вирушив у псевдовідрядження, змінював номерні знаки та встановлював на автомобіль світлові маячки, які надавали пріоритет в русі”, — розповіли в ДБР.

У разі зупинки він предʼявляв посвідчення та казав, що терміново везе колег на спецзавдання. Для маскування усіх чоловіків також переодягли у форму.

23 серпня п’ятьох військовозобов’язаних та поліцейського зупинили правоохоронці на в’їзді до Буковини. Після перевірки документів чоловікам вручили повістки та склали протоколи про адміністративне правопорушення.

Правоохоронця підозрюють у сприянні організації незаконного переправлення декількох осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища — ч. 2 ст. 332 КК України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.