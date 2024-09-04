Кримінал

Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв по військових Луцького ТЦК
4 Вересня 2024 18:38
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поліція
Затримання чоловіка в Луцьку за підозрою на посягання життя військовослужбовців / Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв з рушниці по військових у Луцьку. Інцидент трапився вночі, 27 серпня, чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу з охорони режимного об’єкту.

Внаслідок стрілянини одного військовослужбовця було поранено, він був госпіталізований. Після перестрілки чоловіку вдалось втекти, повідомили у поліції.

“Провівши низку заходів, оперативники спільно із слідчими та співробітниками кримінального аналізу Нацполіції встановили місцезнаходження стрілка.

Сьогодні, 4 вересня, за силової підтримки спецпризначенців поліції КОРД, правопорушника затримали”, – йдеться у повідомленні.

Правопорушником виявився 40-річний місцевий мешканець. Зброю у нього вилучили та направили на дослідження. Мотиви скоєння злочину фігурантом встановлюються слідством.

Триває слідство, зловмисникові загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.


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