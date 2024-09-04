Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв по військових Луцького ТЦК

Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв з рушниці по військових у Луцьку. Інцидент трапився вночі, 27 серпня, чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу з охорони режимного об’єкту.

Внаслідок стрілянини одного військовослужбовця було поранено, він був госпіталізований. Після перестрілки чоловіку вдалось втекти, повідомили у поліції.

“Провівши низку заходів, оперативники спільно із слідчими та співробітниками кримінального аналізу Нацполіції встановили місцезнаходження стрілка.

Сьогодні, 4 вересня, за силової підтримки спецпризначенців поліції КОРД, правопорушника затримали”, – йдеться у повідомленні.

Правопорушником виявився 40-річний місцевий мешканець. Зброю у нього вилучили та направили на дослідження. Мотиви скоєння злочину фігурантом встановлюються слідством.

Триває слідство, зловмисникові загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.