Суспільство

Поліцейські не будуть особисто ходити роздавати повістки, – голова Нацполіції

22 Січня 2024 08:28
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поліція, мобілізація

Голова Національної поліції Іван Вигівський заявив, що правоохоронці не повинні бути залучені до роздачі повісток військовозобов’язаним громадянам.

Лунає багато думок, заяв та коментарів стосовно роздачі повісток поліцейськими, а деякі діячі періодично озвучують навіть ідею про те, що поліцію необхідно мобілізувати та зобов’язати роздавати повістки без залучення ТЦК, сказав Вигівський в в інтерв’ю РБК-Україна.

“Поліція максимально сприяє ТЦК в тому, щоб встановлювати місцезнаходження ухилянтів, та згідно з повноваженнями і за наявності необхідних документів від ТЦК, доставляти до них таких осіб. Але вручення повісток, спільні наряди – це додаткове навантаження, і у нас немає такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК ще й поліцейського. Ми стоїмо на блокпостах, щодня виконуємо свої обов’язки, в тому числі і непритаманні поліції функції. Ми готові допомагати, але особисто фізично поліцейські ходити роздавати повістки не будуть. Принаймні до того, поки законом не буде встановлена така норма та це не буде визначено нашим функціоналом”, – сказав Вигівський.


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