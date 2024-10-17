Поліцейські ліквідували масштабний наркокартель з щомісячним прибутком у понад 350 мільйонів гривень

Поліція ліквідувала наркокартель, учасники якого виготовляли та продавали психотропи.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Як розповів міністр, правоохоронці провели понад 230 обшуків у 20 регіонах країни, та затримали 60 підозрюваних.
Також ліквідовано 19 нарколабораторій, у яких щомісяця виробляли майже тонну амфетаміну та Альфа-PVP.
Дохід зловмисників сягав більше 350 млн гривень на місяць.
“Такою має бути боротьба з незаконним обігом наркотиків: системною та першочергово націленою на тих, хто забезпечує пропозицію”, – наголосив Клименко.