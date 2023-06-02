Покидьки представлялися військовими та обіцяли посприяти у звільненні з полону

У виправній колонії на Рівненщині троє засуджених налагодили цинічну шахрайську схему. Вони телефонували рідним військовослужбовців, які вважаються безвісти зниклими або перебувають в полоні, та за певну винагороду обіцяли надати про них інформацію чи посприяти у їхньому звільненні.

Про це повідомили у Нацполіції.

Суми винагороди коливалися від 3000 до 30 000 тисяч гривень.

Частину суми як завдаток пропонували скинути на карту, решту – після «звільнення». Як тільки отримували кошти на рахунки підконтрольних осіб, блокували потерпілих та змінювали номери телефонів.

Щоб не потрапити у пастку шахраїв, радимо: В жодному разі не надавайте персональну інформацію військовослужбовців неперевіреним особам.

Не переказуйте гроші особам, зокрема й тим, які представляються представниками силових та правоохоронних структур «за пришвидшення» повернення близької людини з полону.

Пам’ятайте! Питаннями, пов’язаними з перебуванням воїна у полоні або зникненням безвісти, займається Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.