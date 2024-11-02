Поки в ЄС головує Угорщина, нових санкцій проти росії не буде

Країни ЄС і Єврокомісія чекають на польське головування щодо нових санкцій проти росії.

До кінця року, тобто під час головування Угорщини, Комісія не надасть жодного проекту, передає Польське Радіо. Це її свідоме рішення. Польща в січні розпочинає шість місяців управління діяльністю Союзу.

Неформальні консультації між представниками Єврокомісії та країнами-членами щодо 15-го пакету санкцій проти росії вже почалися, але на папері ще нічого немає.

«Оприлюднювати проект санкцій у цьому півріччі немає сенсу, тому що це ще одна можливість для Угорщини торгуватися чи тиснути, а робота над санкціями все одно не просунеться вперед», — сказав один із чиновників ЄС.

За його словами, ця робота має розпочатися, коли Польща розпочне своє шестимісячне головування в січні 2025 року.

Варшава завжди була серед яструбів, коли йдеться про посилення санкцій проти росії. Наразі діють санкції на агропродовольчу та промислову продукцію, експорт якої приносить дохід бюджету росії, що дозволяє їй продовжувати війну з Україною.

Комісія вже вивчає різні варіанти та їхні наслідки для додаткових мит на товари з росії та Білорусі.