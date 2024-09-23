Показники мобілізації збільшено втричі, наступний етап – реформа ТЦК, – Умєров

Міністерство оборони втричі збільшило показники мобілізації, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у колонці для Forbes.

“Ми в три рази збільшили показники мобілізації. І в п’ять разів розширили можливості для тренування українських військових. Наступний крок — реформа ТЦК. Над цим також працюємо”, – зазначив Умєров.

Також міністр додав, що у застосунку “Резерв+” електронний військово-обліковий документ отримало майже 3,5 млн людей.

“Ми знизили фізичне навантаження на ТЦК в рази. Дали онлайн альтернативу на противагу застарілим радянським процесам”, – наголосив міністр.

Щодо додатку “Армія+”, за словами Умєрова, вже 230 тисяч військових користуються електронними послугами.