Суспільство

Показники мобілізації збільшено втричі, наступний етап – реформа ТЦК, – Умєров
23 Вересня 2024 17:04
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міноборони, мобілізація
Базовий вишкіл новобранців на одному з полігонів / Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Міністерство оборони втричі збільшило показники мобілізації, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у колонці для Forbes.

“Ми в три рази збільшили показники мобілізації. І в п’ять разів розширили можливості для тренування українських військових. Наступний крок — реформа ТЦК. Над цим також працюємо”, – зазначив Умєров.

Також міністр додав, що у застосунку “Резерв+” електронний військово-обліковий документ отримало майже 3,5 млн людей.

“Ми знизили фізичне навантаження на ТЦК в рази. Дали онлайн альтернативу на противагу застарілим радянським процесам”, – наголосив міністр.

Щодо додатку “Армія+”, за словами Умєрова, вже 230 тисяч військових користуються електронними послугами.

“Близько 20% з них офіцери, 15% — сержантський склад. Ця цифра зростає щодня. У 2024 році Міноборони скасувало 16 журналів і паперових книг обліку. Попереду — перехід на 100% в діджитал документообіг”, – додав Умєров.


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