Політика

Подоляк оголосив про початок контрнаступу

25 Травня 2023 09:32
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контрнаступ, подоляк

В Офісі президента заявили про початок контрнаступу ЗСУ.

За словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, наступ триває вже кілька днів.

“Контрнаступ триває вже кілька днів. Повномасштабна війна розтягнулася на 1,5 тисячі кілометрів уздовж кордону з Росією”, – заявив Подоляк в ефірі італійського телеканалу Rai 1.

Він також підтвердив, що Київ використатиме передане Заходом озброєння для ведення бойових дій на тих територіях, які вважає своїми.

“Ми не хочемо вдарити по території Росії, ми будемо використовувати ту зброю, яку ви нам дали, щоб знищити позиції РФ на територіях, які окупувала Москва, включно з Донбасом і Кримом”, – пояснив Подоляк.

Він додав, що наразі Україна має ракети великої дальності Storm Shadow, танки Leopard протиракетні системи, “які нам надали Франція та Італія”.

“F-16 нарешті дозволять нам закрити повітряний простір. Парадокс: якби ми їх мали рік тому, війна б уже закінчилася”, – констатував він.


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