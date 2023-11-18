Початок переговорів щодо вступу України в ЄС можуть відкласти

Європейський Союз може перенести ухвалення рішення про початок переговорів із Києвом щодо вступу України до ЄС. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на високопосадовця ЄС, знайомого з ходом підготовки до грудневого саміту Євросоюзу.

Європейська комісія 8 листопада рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори щодо прийняття України до Євросоюзу. Планувалося, що відповідне рішення ухвалять на грудневому саміті лідери 27 держав спільноти. “Думаю, що деякі скористаються фразою “Давайте повернемося до цього в березні”, – заявив співрозмовник Reuters. За його словами, Угорщина, можливо, перешкодить рішенню, яке може бути прийняте лише одноголосно всіма 27 країнами ЄС.

Крім того, зазначає агентство, як і раніше, немає і домовленості і про виплату уряду в Києві додаткової допомоги у розмірі 50 млрд євро.

“Заяви, що підтримка України триватиме стільки, скільки це буде потрібно, проходять перевірку реальністю. Лідери держав-членів ЄС розуміють, що це буде досить дорого”.

Пропозиція Єврокомісії виділити Києву десятки мільярдів євро, створивши спеціальний Фонд допомоги Україні, який має забезпечити стабільну та передбачувану фінансову підтримку країни з 2024 по 2027 роки, критикується з різних сторін, йдеться в повідомленні агентства. “Ми не можемо дозволити Україні розоритися, це не варіант. Але це нелегко”, – зазначив співрозмовник Reuters.