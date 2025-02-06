Початок Курської операції: в ССО показали кадри підготовчого етапу наступу

Під час Курської операції Сили спеціальних операцій ЗСУ вперше комплексно застосували тактичні групи, психологічні операції, Рух опору та безпілотники. Це створило багатошаровий тиск на ворога й забезпечило швидке просування основних сил. А підготовку до серпневого наступу на Курщині ССО розпочали за кілька місяців.

Про це повідомили в Силах спеціальних операцій.

Малі групи CCO заходили у ворожий тил у Курській області Росії в той час, як РФ у червні 2024 року продовжувала завдавати авіаударів по Сумщині.

“Оператори ССО завчасно просувалися територією РФ у рамках підготовки до Курської операції задовго до того, як про основний наступ Сил оборони України дізнався світ. Ретельною розвідкою та ударами по тилових структурах ворога, вони нищили ключові елементи російської оборони в прикордонному регіоні”, – йдеться в повідомленні.

Точкові удари по російських системах ППО, складах боєприпасів та логістиці ворога унеможливлювали швидке перекидання підкріплення. Таке виконання дозволило ССО завести по підготовлених маршрутах основний контингент українських військ і серпневий наступ на Курщині розпочався із мінімальним опором російської армії.