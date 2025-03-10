Кримінал

Побиття військового ТЦК у Хмельницькому: затримано двох підозрюваних у нападі
10 Березня 2025 14:22
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У Хмельницьку затримали підозрюваних у нападі на працівника ТЦК / Фото ілюстративне: Патрульна поліція Хмельницької області
У Хмельницьку затримали підозрюваних у нападі на працівника ТЦК / Фото ілюстративне: Патрульна поліція Хмельницької області

У Хмельницькому затримано двох нападників на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент стався 9 березня під час перевірки документів та оповіщення військовозобов’язаних.

Про це повідомила пресслужба Хмельницького обласного ТЦК та СП.

Двоє громадян, які перебували в розшуку, під час перевірки документів вчинили фізичний опір та напали на групу оповіщення Хмельницького РТЦК та СП. Офіцеру Сухопутних військ ЗСУ завдали численних тілесних ушкоджень.

Правопорушників затримано та передано до правоохоронних органів, їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Постраждалому військовослужбовцю надано медичну допомогу. Загрози його життю немає.

“Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виконують службові обов’язки в умовах воєнного стану. Будь-який опір, образи чи перешкоджання їхній роботі тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність”, – нагадують в ТЦК.


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