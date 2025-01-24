Побиття неповнолітньої дівчини у Києві: поліція допитала потерпілу та свідків

У Києві правоохоронці розслідують побиття 13-річної дівчини групою підлітків. В Оболонському районі на спортивному майданчику школярки по черзі били потерпілу, погрожували їй і знімали все на відео. Слідчі встановлюють обставини.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

“Зі слів дівчини, в той день знайомі “запросили її на розмову”, де двоє з них на спортивному майданчику по черзі били по обличчю та погрожували закидати яйцями. В цей час ще дві дівчини знімали все на телефон”, – розповіли в прокуратурі.

За даними слідства, причиною агресії стали непорозуміння між підлітками. Після конфлікту дівчина пішла додому, втім матері нічого не розповіла.

Встановлено, що дівчатам, які завдавали удари школярці та знімали це на відео, від 11 до 15 років.

Як зазначили в прокуратурі, скеровано запити з метою зібрання характеристик на всіх учасників події за місцем їх проживання та навчання, а також проводиться спілкування з батьками підлітків.