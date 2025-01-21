Суспільство

Побиття 12-річної дівчини у Білій Церкві: Лубінець повідомив деталі розслідування
21 Січня 2025 18:18
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Троє підлітків побили 12-річну дівчину у Білій Церкві / Скриншоти з відео
Троє підлітків побили 12-річну дівчину у Білій Церкві / Скриншоти з відео

Офіс омбудсмана взяв під контроль розслідування побиття 12-річної дівчини на Київщині. Поліція перекваліфікувала справу як катування, тривають слідчі дії. Постраждалу та її родину вже відвідали представники омбудсмана.

Про це Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець написав у Telegram.

“Виявивши у соціальних мережах інформацію про побиття неповнолітньої дівчинки в Білій Церкві, Офіс омбудсмана розпочав реагувати на інцидент і порушення прав людини. Мій Представник у Київській області Микита Козиренко взяв це під особистий контроль”, – йдеться в повідомленні.

Представник Офісу омбудсмана зв’язався з керівництвом поліції міста. Наразі, за наявною інформацією, всі учасники події опитані, тривають слідчі дії, поліція Київщини перекваліфікувала дії учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування.

Також сьогодні працівники Офісу Омбудсмана зустрілися з постраждалою та її родиною, а також провели зустріч з директором школи, в якій навчаються учасники цієї події.

“Керівництво запевнило, що будуть здійснені роз’яснювальні роботи як з учнями, так і з батьками щодо унеможливлення надалі аналогічних випадків. Наше завдання – забезпечити дотримання прав потерпілої”, – підсумував Лубінець.


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