Суспільство

Поблизу Вінниці збили два Калібри: є травмовані

27 Липня 2023 14:30
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ракета, вінниця

Напередодні вдень, 26 липня, під час повітряної тривоги біля Вінниці сили ППО збили дві російські ракети “Калібр”. Уламки збитих ворожих цілей травмували п’ятьох людей. 

Про це повідомив очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. 

“Вчора (26 липня – Ред.) у передмісті Вінниці приблизно о 14:00 було збито дві ракети  “Калібр”. Від уламків постраждали п’ятеро осіб”, – йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, потерпілим було надано необхідну медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено господарські та технічні приміщення. Розмір збитків наразі уточнюється, наголосив Борзов.

До слова, напередодні сили ППО завдав удару крилатими ракетами “Калібр” з акваторії Чорного моря. В повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс. Обидві ракети було збито на Вінниччині.


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