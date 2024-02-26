Поблизу Сицилії розпочалися морські навчання країн НАТО 

Сьогодні вранці поблизу Сицилії в Середземному морі стартували морські навчання країн НАТО під назвою Dynamic Manta.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Морське командування НАТО у Твіттері.

«У дводенних навчаннях основна увага приділяється вдосконаленню можливостей протипідводної боротьби та підвищенню ефективності військово-морських завдань, підкреслюють відданість НАТО зміцненню потенціалу колективної оборони та реагуванню на кризи в регіоні стратегічного значення», — говориться в повідомленні Морського командування НАТО.

У щорічних морських навчаннях НАТО беруть участь військовослужбовці та кораблі Туреччини, Канади, Франції, Німеччини, Греції, Італії, Іспанії, Великої Британії та США. В навчаннях залучені сім підводних човнів, кілька надводних кораблів, а також авіація країн-членів НАТО.

Зазначається, що Середземне море зі своєю складною підводною топографією є ідеальним полем для навчань.

Навчання під орудою контрадмірала Паскуале Еспозіто мають продемонструвати готовність НАТО захищати своїх членів від будь-якої загрози.