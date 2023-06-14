По вул. Тракторобудівників трамваї не ходитимуть – там ремонтуватимуть контактну мережу

Рух трамваїв на пр. Тракторобудівників у Харкові, на ділянці від вул. Героїв Праці до розворотного кола «Салтівське», буде заборонений з 10:00 до 15:00 15 червня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури міськради, це пов’язано з ремонтом контактної мережі.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в-д Семиградський – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – зуп. «Володимирська церква» – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гіродпарк»;

№16а: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – зуп. «Володимирська церква» – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в-д Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – зуп. «Володимирська церква».