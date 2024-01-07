По всьому світу припиняються польоти на Boeing 737 у конфігурації MAX 9

Дедалі більше авіакомпаній призупиняють експлуатацію літаків Boeing 737 MAX 9 на тлі події в США, коли у судна на рейсі 1282 компанії Alaska Airlines під час польоту відірвало частину обшивки фюзеляжу. У неділю, 7 січня, перевізник Turkish Airlines заявив, що п’ять “боїнгів” цієї ж моделі, що є у компанії, були відкликані для перевірок з метою безпеки, пише агентство AFP.

Турецький перевізник – не перший у списку компаній, які призупинили використання Boeing 737 MAX 9. Від експлуатації літаків також тимчасово відмовилися Aeromexico та панамська авіакомпанія Copa Airlines.

Відразу після інциденту на рейсі 1282 року Федеральне авіаційне управління США вимагало провести перевірку літаків конкретної модифікації Boeing 737 MAX 9 – йдеться про 171 літак. На тлі цього свої “боїнги” відкликала United Airlines – у США Boeing 737 MAX 9 використовують лише дві компанії. Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) також тимчасово призупинило дозвіл на використання цієї моделі “боїнгів” у небі над ЄС.

При цьому вже 7 січня United Airlines прозвітувала про те, що 33 “приземлені” судна з 45 пройшли необхідну перевірку і продовжили роботу, повідомляє агентство Reuters. Частину літаків Alaska Airlines також повернули в експлуатацію. Деталі перевірки, як і можливі причини інциденту на рейсі 1282 року, не уточнюються – зазначається лише, що перевірочні заходи займають не більше восьми годин.

Інцидент, що спричинив чергові перевірки Boeing 737, стався в небі над американським штатом Орегон увечері 5 січня за місцевим часом. У літака, що прямував з Портленда до Каліфорнії, через 20 хвилин після початку польоту вирвало один із елементів фюзеляжу з ілюмінатором.

Як повідомляла газета New York Times, йдеться про так звану “дверну заглушку” – частину обшивки літака, яка встановлюється там, де виробник передбачав наявність запасного виходу, від якого відмовилися в кінцевій конфігурації судна.

Літак повернувся в аеропорт Портленда і здійснив аварійну посадку. Через розгерметизацію салону легкі пошкодження отримав підліток, який перебував на одному з сидінь поруч із частиною обшивки, про інших постраждалих не повідомляється.

Boeing 737 MAX 8 і 9 – одні з найновіших моделей Boeing 737 MAX, перші з них почали надходити в експлуатацію у 2017 році. Однак у жовтні 2018 року один з Boeing 737 MAX 8 зазнав аварії біля узбережжя острова Ява, і обставини цієї авіакатастрофи привернули увагу авіарегуляторів. Лише через кілька місяців, у березні 2019 року, ще один Boeing 737 MAX 8 зазнав аварії в Ефіопії.

В обох випадках однією з причин трагедії став дефект роботи автоматизованої системи збільшення характеристик маневрування (MCAS). Вона повинна запобігати небезпечному задиранню носа літака під час польоту, але при виникненні позаштатної ситуації могла сильно опустити ніс судна, а це може призвести до переходу літака в піке, заявили за підсумками розслідування американські регулятори.

Авіаконцерн визнав існування цього дефекту, 2021 року він заплатив 2,51 млрд доларів за врегулювання кримінальної справи з Міністерством юстиції США. Сім’ям жертв катастроф компанія виплатила по 1,45 млн. доларів.