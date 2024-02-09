Суспільство

По всій Україні прогнозують сніг із дощем та ожеледицю

9 Лютого 2024 14:28
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Комунальна техніка на дорогах Києва / Фото: КМДА

Помірний дощ очікується в Україні в суботу, 10 лютого, в Карпатах і на Закарпатті сильний дощ, у північно-східних областях, уночі й на Черкащині, Київщині та Житомирщині сніг із дощем, ожеледиця.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на дорогах України очікується ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу, на півдні країни без опадів. Вітер південних напрямків, 7-12 м/с.

Температура вночі в північній, східній частинах країни, на Полтавщині та Черкащині від 2° тепла до 3° морозу (в Сумській і Чернігівській областях 3-8° морозу), на решті території 3-8° тепла; вдень у північно-східних областях близько 0°, у Київській та Житомирській областях 1-6° тепла, на решті території 7-12°, у Закарпатській, на півдні Одещини та в Криму до 16° тепла.

У Києві 10 лютого мокрий сніг із переходом у дощ. Уночі та вранці ожеледиця, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

У неділю, 11 лютого, в Україні без опадів, лише вночі в північних і східних областях дощі, подекуди з мокрим снігом. У північній частині на дорогах ожеледиця. Вітер південних напрямків, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла; вдень 7-12° тепла, на півдні та подекуди на заході країни 12-17°; у північно-східних областях уночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Києві 11 лютого вночі невеликий дощ, удень без істотних опадів. Вітер південних напрямків, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5°, вдень 7-9° тепла.


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