Кримінал

По Одеській області було завдано удару 25 дронами-камікадзе, майже всі збиті

3 Вересня 2023 08:47
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Російські військові в ніч проти 3 вересня атакували південь Одеської області 25 ударними безпілотниками Shahed-136/131, 22 з них були збиті, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Згідно із заявою, черговий нічний удар по Одеській області було здійснено кількома хвилями дронів-камікадзе, про які Повітряні сили попереджали протягом ночі.

Як напрям удару називалися порти Ізмаїл та Рені. Повітряні сили не уточнюють, якою була ціль атак і куди влучили три незбиті дрони.

Південне військове командування України повідомило у соціальних мережах, що щонайменше двоє мирних жителів отримали поранення внаслідок нападу на «громадянську інфраструктуру Дунаю», пише Reuters.

Росія завдає ударів по Одесі та Одеській області з середини липня після виходу із зернової угоди. Українська влада називала її метою портову інфраструктуру та зерносховища.


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