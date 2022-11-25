Економіка

По Харкову та області можливе збільшення часу відключень електрики – Синєгубов

25 Листопада 2022 10:08
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електропостачання

На ранок 25 листопада усі споживачі Харкова вже зі світлом. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

По області залишаються частково без електрики близько 100 тисяч споживачів: частина жителів Ізюмської, Куп‘янської, Борівської громад, а також частина Зміївської, Балаклійської і Шевченківської. Енергетики планують їх заживити протягом дня.

“Процес відновлення триває, на зараз по області та Харкову введені графіки з можливим збільшенням часу відключень для стабілізації системи”, – попередив Синєгубов.


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