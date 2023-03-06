Суспільство

Площа льоду навколо Антарктиди зменшилась до рекордного рівня

6 Березня 2023 14:35
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антарктида

Площа морського льоду довкола Антарктиди скоротилася до мінімуму від початку спостережень. Це загрожує таненням льодовиків шельфу і, як наслідок, підвищенням рівня світового океану.

На кінець лютого 2022 року площа крижаного покриву навколо Антарктиди становила 1,79 мільйонів квадратних кілометрів. Через танення морського льоду океанічні хвилі накочують на узбережжя материка, зменшуючи його крижаний шельф. За даними вчених, зараз для хвиль відкриті вже дві третини берегової лінії – за середнього багаторічного значення близько половини.

Танення шельфових льодовиків загрожує підвищенням рівня Світового океану. Особливі побоювання у дослідників викликає швидко тане льодовик Туейтса. Вже зараз він щорічно скидає у воду 50 мільярдів тонн льоду. Якщо льодовик розтане повністю, рівень океану підвищиться більш як на півметра. Протягом кількох століть це малоймовірно, вважають вчені, але льодовик дуже швидко реагує на глобальне потепління.

Антарктида є одним з регіонів Землі, що найбільш стрімко нагріваються. Льодовики на ній тануть швидше, ніж будь-коли за 5,5 тисячі років.


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