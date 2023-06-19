Вчені заявили про аномально швидке танення Антарктиди

Площа морського льоду в Антарктиді скорочується дуже швидко.

Про це повідомляють в Національному антарктичному науковому центрі.

Понад 60 вчених із 14 країн світу закликають до негайної активізації досліджень, пов’язаних зі станом антарктичного льоду через швидкий темп його танення.

“Під загрозою зникнення опиняються й певні види тварин, як-от імператорські пінгвіни, деякі види тюленів та морських птахів”, – зазначають науковці.

Такі висновки вчені зробили після аналізу даних, які зібрали з супутникового моніторингу льодових “шапок” Землі.

”Зараз, у середину полярної зими, крига має бути найпотужнішою. Та полярники спостерігають безпрецедентний мінімум льодового покриву”, – стверджують науковці.

Деякі ділянки Антарктиди втратили льодовий покрив в тих місцях, де раніше такого не спостерігалося. Найсуттєвіше зменшення криги дослідники відзначають на морі Беллінсгаузена.

Зміни є і в акваторії острова Галіндез, де розташована українська станція “Вернадського”. На днях там зафіксували температуру +3 С°, хоча у цей період року там має бути справжня антарктична зима, а океан навколо острова – замерзнути. Однак очікувана крига цього року не утворилася.

Щоб зменшити тенденцію танення льоду та сповільнити негативний вплив явища на людство, вчені пропонують стандартизувати методи моніторингу льодового покриву.

“Зокрема, ввести стандартизоване поняття “суттєва кліматична зміна” (Essential Climate Variables) для моніторингу морського льоду, океану та атмосфери”, – додають науковці.

Вони стверджують, що це дозволить виділяти найзагрозливіші для світової екосистеми явища.

Крім того, вчені планують збирати інформацію за однаковими підходами і методами, аби ретельніше вимірювати різні процеси земної екосистеми. На їхню думку, це дозволить урядам швидше діяти і ухвалювати рішення щодо реакції на наслідки танення льодовика.