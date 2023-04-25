Політика

Племінник Кадирова став його радником з питань силового блоку

25 Квітня 2023 09:20
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Племінник голови Чечні Рамзана Кадирова, 26-річний Хамзат Кадиров став його радником-помічником з питань силового блоку. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі міністр Чечні з питань національної політики, зовнішніх зв’язків, друку та інформації Ахмед Дудаєв.

Він назвав племінника Кадирова “відмінним управлінцем” і “вірним соратником” голови Чечні і зазначив, що будь-який довірений Хамзату Кадирову напрямок “починає динамічно розвиватися”.

На початку лютого Хамзат Кадиров був призначений на посаду віце-прем’єра та міністра майнових та земельних відносин Чечні.

До серпня 2021 року Хамзат Кадиров очолював міністерство Чечні з фізичної культури, спорту та молодіжної політики. Наприкінці вересня 2022 року Кадиров представляв племінника як керівника свого секретаріату.

Хамзат Кадиров закінчив Центароєвську школу хафізів. Пізніше він здобув і світську освіту на факультеті держуправління у Чеченському державному університеті.

Журналісти підрахували, що зі 158 великих чиновників у Чечні 30% – це родичі Рамзана Кадирова.


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