PlayCity оштрафувало Instagram-блогера на 4,8 млн грн за незаконну рекламу казино

Державне агентство PlayCity оштрафувало Instagram-блогера з майже 300 тисячами підписників на 4,8 млн грн за незаконну рекламу азартних ігор.

Про це повідомила пресслужба агентства.

“Команда PlayCity знайшла нелегальну рекламу казино ще в одного блогера. Йдеться про власника облікового запису @рaрaelіk, у якого майже 300 тисяч підписників. У себе на сторінці блогер системно рекламував азартні ігри, в Stories постив активні посилання на онлайн-казино та заохочував свою аудиторію до участі в ризикованих іграх”, — розповіли у держагентстві.

У PlayCity також запевнили, що перевірки триватимуть: “І кожен такий кейс — приклад того, що прозорі та справедливі правила гри будуть працювати для всіх гравців ринку”.