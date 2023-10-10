Playboy розірвав відносини з порнозіркою Міа Халіфою через її підтримку ХАМАСу

Журнал Playboy заявив, що припиняє відносини з американською колишньою порнозіркою ліванського походження Міа Халіфою через її публікацію в соцмережах, де вона підтримувала напад бойовиків ХАМАСу на Ізраїль.

Про це пишуть Times of Israel, New York Post та Newsweek.

Журнал розіслав відповідний лист своїм передплатникам.

«Протягом останніх кількох днів Міа робила огидні й осудливі коментарі, вихваляючи напади ХАМАСу на Ізраїль і вбивство невинних чоловіків, жінок і дітей», — йдеться у заяві видання.

«Може хтось, будь ласка, сказати борцям за свободу в Палестині, щоб вони перевернули свої телефони й знімали горизонтальні кадри», — написала Халіфа у Twitter, коли тривав напад бойовиків.

«Я просто хочу переконатися, що є кадри у форматі 4k, на яких мої люди ламають стіни в’язниці просто неба, у яку їх вигнали з дому, щоб у нас були хороші варіанти для історичних книг, які пишуть про те, як вони звільнилися з апартеїду», — написала вона у відповідь на критику.