Суспільство

Playboy розірвав відносини з порнозіркою Міа Халіфою через її підтримку ХАМАСу

10 Жовтня 2023 17:08
читать на русском →
ізраїль

Журнал Playboy заявив, що припиняє відносини з американською колишньою порнозіркою ліванського походження Міа Халіфою через її публікацію в соцмережах, де вона підтримувала напад бойовиків ХАМАСу на Ізраїль.

Про це пишуть Times of Israel, New York Post та Newsweek.

Журнал розіслав відповідний лист своїм передплатникам.

«Протягом останніх кількох днів Міа робила огидні й осудливі коментарі, вихваляючи напади ХАМАСу на Ізраїль і вбивство невинних чоловіків, жінок і дітей», — йдеться у заяві видання.

«Може хтось, будь ласка, сказати борцям за свободу в Палестині, щоб вони перевернули свої телефони й знімали горизонтальні кадри», — написала Халіфа у Twitter, коли тривав напад бойовиків.

«Я просто хочу переконатися, що є кадри у форматі 4k, на яких мої люди ламають стіни в’язниці просто неба, у яку їх вигнали з дому, щоб у нас були хороші варіанти для історичних книг, які пишуть про те, як вони звільнилися з апартеїду», — написала вона у відповідь на критику.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Жовтня 2023 17:19

Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО: Зеленський після зустрічі з президентом Румунії
10 Жовтня 2023 17:42

Президент призначив нового очільника Полтавської ОВА
10 Жовтня 2023 15:11

УЄФА скасувала скандальне повернення Росії в міжнародний футбол
10 Жовтня 2023 14:37

Кількість загиблих у селі Гроза зросла до 53 людей. Ще залишаються зниклі безвісти
10 Жовтня 2023 12:58

Колишньому заступнику міністра оборони оголосили ще одну підозру – ДБР 
Останні новини
усі новини

Думки

Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
усі думки