Платформа UNITED24 здійснила перший збір для відновлення навчального закладу на $1,25 мільйона

На фандрейзинговій платформі UNITED24 зібрали 1,25 млн доларів на відновлення ліцею в селі Бузова на Київщині.

Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Тепер 452 дитини зможуть повернутися до навчання офлайн. Усе завдяки вашій підтримці”, – йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, це перший збір на відновлення навчального закладу.

Також на платформі вже розпочали другий, а 5 серпня Андрій Шевченко разом з Олександром Зінченком проведуть у Лондоні матч зірок світового футболу Game4Ukraine.

Головна ціль заходу – зібрати кошти на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області.