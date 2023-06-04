Економіка

Платформа UNITED24 здійснила перший збір для відновлення навчального закладу на $1,25 мільйона

4 Червня 2023 16:17
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На фандрейзинговій платформі UNITED24 зібрали 1,25 млн доларів на відновлення ліцею в селі Бузова на Київщині. 

Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Тепер 452 дитини зможуть повернутися до навчання офлайн. Усе завдяки вашій підтримці”, – йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, це перший збір на відновлення навчального закладу. 

Також на платформі вже розпочали другий, а 5 серпня Андрій Шевченко разом з Олександром Зінченком проведуть у Лондоні матч зірок світового футболу Game4Ukraine. 

Головна ціль заходу – зібрати кошти на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області. 


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