Харків

Планують розмістити у ВРУ: у Харкові створили вишиту мапу області

12 Лютого 2023 15:44
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харків

Ініціатива створення такої мапи належить Раді молодих науковців при МОН України, а  мета – об’єднати науковців у  прагненні відродження та зміцнення України.

Про це пише “Слобідський край“.  

Вишивали мапу по областях. У Харкові над вишивкою почали працювати в листопаді. Коли з’ясувалось, що команду вишивальниць тільки з молодих вчених зібрати не вдасться, адже багато хто виїхав, а хтось не мав умов, то почали залучати бажаючих. 

“У нас зібрались різні дівчата – і лікарі, і працівники вишів, і дизайнери, і навіть працівниці ІТ-сфери. Спочатку це планувалось як такій собі “опен єйр проект” – тобто встановити величезну раму з тканиною,  щоб  кожна  вишивальниця мала змогу прийти та попрацювати. Але у Харкові в умовах війни це неможиво, тому шмат тканини для вишивки ми передавали як естафетну паличку, а іноді пересилали по пошті, і не тільки по Харкову а й в область – у нас одна з дівчат живе біля Мерефи”, – розповідає координаторка проекту по Харківській області Ксенія Мінакова. Вона  –  доцент кафедри фізики, провідний науковий співробітник кафедри мікро- та наноелектроніки НТУ ХПІ, але у вільний час захоплюється вишиванням.

А ось орнаменти та кольори для кожного регіону вибирали та розробляли після ретельних консультацій з фахівцями по аутентичній вишивці, обираючи  для кожного регіону притаманні саме йому. Для Харківщині це – поєднання червоного та чорного кольору та рослинний орнамент.

“Я фактично завершувала цю вишивку, вишила верхню полосочку з маками. Я не є молодим вченим, але мені запропонували долучитися до проєкту і я, зрозуміло, не могла відмовити. Вишивала десь тиждень, трохи чорних ниток не вистачило – докупала сама. Довелося працювати й при свічках, і під час “бабахів”. Так, роботи багато було – відклала всі справи, але моя родина мене підтримала”, – ділится учасниця проєкту Світлана Голосна.

Єдиним чоловіком, який  долучився до створення незвичайної мапи, став ректор НТУ “ХПІ”  Євген Сокол:  під час презентації, яка проходила у цьому виші, він вишив декілька останніх  хрестиків.

“Харківська” частина –  це полотно розміром приблизно 90 кв. сантиметрів. Загалом площа мапи України  – 3 х 5 метрів. На її  виготовлення, за словами Ксенії Мінакової, пішло 10 кілометрів ниток. Завершити роботу по регіонах планують наприкінці лютого, а збиратимуть частини вишитої мапи  будуть в Одесі, після чого її планують розмістити у Верховній Раді України.   


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