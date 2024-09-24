План Зеленського щодо перемоги України включає в себе запрошення до Північноатлантичного альянсу – Єрмак

Під час свого виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку, Єрмак зазначив: “Запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги. Я так само закликав партнерів не зважати на погрози щодо ескалації з боку РФ”.

Про це він заявив на Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку.

Чиновник пояснив, що стратегія складається з двох компонентів – військового та дипломатичного.

“Ми повинні мати перевагу на полі бою, щоб змусити Путіна припинити бойові дії. Ми дуже стараємося. Без кораблів ми знищили Чорноморський флот. Не маючи переваги в повітрі, ми зупинили російське просування на більшості напрямків, включно з Харковом. Без страху ми повернули війну в Росію”, – підкреслив керівник ОП.

Єрмак зазначив, що незважаючи на шестиразове збільшення виробництва зброї в Україні, все ще існує дефіцит ресурсів, технологій та часу для виготовлення всього необхідного.

Він закликав союзників збільшити обсяги та прискорити доставку пакетів військової допомоги. Пріоритетними є засоби протиповітряної оборони, безпілотники, системи радіоелектронної боротьби, далекобійні системи та артилерійські боєприпаси.

“Також закликав партнерів збільшити інвестиції у виробництво української зброї та наголосив на важливості надання Україні дозволу на удари по території РФ і використання заморожених російських активів для підтримки нашої держави”, – додав Єрмак.