Суспільство

Півсотні харківських будинків взимку будуть без опалення

7 Жовтня 2022 14:50
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тепло

Через масові пошкодження житлового фонду та інфраструктури міста Харкова 50 будинків частково або повністю не будуть підключені до опалення.

Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», станом на 18:00 6 жовтня, 25 таких будинків розташовані у Київському районі, 13 будинків – у Салтівському, два будинки – у Холодногірському, один будинок – у Слобідському та по три – у Шевченківському, Немишлянському та Основ’янському районах міста.

Зважаючи на характер та обсяги пошкоджень, у деякі будинки тепло запускатимуть частково, втім низка будинків до опалення підключатися не буде.


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