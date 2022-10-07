Півсотні харківських будинків взимку будуть без опалення

Через масові пошкодження житлового фонду та інфраструктури міста Харкова 50 будинків частково або повністю не будуть підключені до опалення.

Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», станом на 18:00 6 жовтня, 25 таких будинків розташовані у Київському районі, 13 будинків – у Салтівському, два будинки – у Холодногірському, один будинок – у Слобідському та по три – у Шевченківському, Немишлянському та Основ’янському районах міста.

Зважаючи на характер та обсяги пошкоджень, у деякі будинки тепло запускатимуть частково, втім низка будинків до опалення підключатися не буде.