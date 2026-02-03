У Харкові оголосили надзвичайну ситуацію техногенного характеру після обстрілів

Внаслідок масованих обстрілів Харківської області та Харкова сьогодні вночі, 3 лютого, були пошкоджені критично важливі об’єкти Приватного акціонерного товариства «Харківська ТЕЦ-5», а також електропідстанції «Харківська» та «Залютине».

Про це на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив міський голова Ігор Терехов.

Так, частина обладнання на цих об’єктах зазнала серйозних руйнувань. У результаті було припинене теплопостачання 929 об’єктів, з яких 853 – житлові будинки. Без тепла залишилися майже 105 тис. абонентів.

«Відсутність опалення та порушення стабільної роботи систем життєзабезпечення в зимовий період становить реальну загрозу життю та здоров’ю людей, передусім дітей, літніх людей і маломобільних громадян», – зазначив мер.

Рішенням КТЕБ цю аварію було класифіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.