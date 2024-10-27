Політика

Північних корейців везуть на фронт вантажівками з цивільними номерами – ГУР
27 Жовтня 2024 17:19
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гур, кндр
Північнокорейські військовослужбовці на полігоні на Далекому Сході Росії / Скриншот відео

Сьогодні російська поліція на трасі “Курск – Воронеж” зупинила вантажівку КамАЗ з цивільними номерами, завантажену північнокорейськими військовими.

У водія, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, посилаючись на розвіддані і дані радіоперехоплення.

“У здобутому ГУР МО черговому радіоперехопленні штабісти 810-ї окремої бригади морської піхоти російської армії, якій і призначалась північнокорейська підмога з КамАЗу, намагаються з’ясувати чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому в шофера немає належних паперів”, – повідомили в ГУР.


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