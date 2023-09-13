Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети у напрямку Японського моря

Військові Південної Кореї заявляють, що Північна Корея запустила щонайменше одну балістичну ракету в напрямку Японського моря.

Про це повідомляє АР із посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї і берегову охорону Японії.

Видання зазначає, що запуск відбувся в середу, коли північнокорейський лідер Кім Чен Ин поїхав до Росії на зустріч з президентом Володимиром Путіним, в той час як міжнародне співтовариство занепокоєне потенційною угодою з продажу зброї, яка може сприяти воєнним діям Москви проти України.

АР додає, що Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї не відразу повідомив, як далеко залетіла ракета.

Японська берегова охорона, посилаючись на Міністерство оборони Токіо, заявила, що ракета, ймовірно, приземлилася, але все ж закликала судна біля японського узбережжя остерігатися “об’єктів, що падають”.