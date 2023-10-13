Північна Корея передала Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів.

Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі, цитує його Голос Америки.

За його словами, понад 1000 контейнерів військової допомоги від КНДР було передано окупантам для війни проти України.

Нещодавно представник Держдепу США Меттью Міллер заявив, що переговори Північної Кореї з Росією щодо постачання зброї мають успіх, особливо після візиту північнокорейського диктатора Кім Чен Ина до російського “колеги” Володимира Путіна.

14 вересня начальник української військової розвідки Кирило Буданов сказав, що Північна Корея вже півтора місяця передає Росії снаряди та ракети для реактивних систем залпового вогню “Град”.