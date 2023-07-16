Південна Європа в полоні спеки, очікуються теплові рекорди

У неділю Італія оголосила червоне попередження про спеку для 16 міст, а метеорологи попереджають, що найближчими днями температура досягне рекордно високих значень у південній Європі.

Тим часом на іспанському острові Ла-Пальма щонайменше 4000 людей довелося евакуювати, оскільки лісова пожежа вийшла з-під контролю, повідомила влада.

Іспанія, Італія та Греція вже кілька днів відчувають спекотну температуру, що завдає шкоди сільському господарству та змушує туристів бігти в тінь, пише Reuters.

Але новий антициклон, названий Хароном, який у грецькій міфології був перевізником мертвих, прийшов до регіону з Північної Африки в неділю та може підняти температуру вище 45 за Цельсієм у деяких частинах Італії на початку цього тижня.

«Нам потрібно підготуватися до сильної спеки, яка день за днем ​​охопить всю країну», — попередила в неділю італійська служба погоди Meteo.it.

«Подесь будуть побиті давні теплові рекорди».

Греція закрила стародавній Акрополь у найспекотнішу частину дня в п’ятницю, щоб захистити туристів.

Міністр охорони здоров’я Італії Ораціо Шіллачі заявив, що влада уважно стежить за Римом і закликав людей бути обережними.

«Ходити в Колізей, коли температура повітря 43°C, не рекомендується, особливо для людей похилого віку», — сказав він газеті Il Messaggero в неділю, додавши, що люди повинні залишатися вдома в найспекотнішу частину дня, з 11 ранку до 6-ї вечора.

Окрім італійської столиці, попередження діяли від центрального міста Флоренції до Палермо на Сицилії та Барі на південному сході півострова.

В Іспанії синоптики попередили про ризик лісових пожеж і сказали, що спати вночі буде нелегко, оскільки температура по всій країні навряд чи впаде нижче 25°.

Синоптики прогнозують, що хвиля спека посилиться з понеділка, а температура у долині Гвадалквівір поблизу Севільї на півдні країни досягне 44°.

Найвища зареєстрована в Європі температура +48,8°, що була зареєстрована на Сицилії два роки тому, може бути перевищена найближчими днями, зокрема на італійському острові Сардинія, попереджають метеорологи.