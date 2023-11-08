Південна Корея розширить дипломатичну присутність ще на 12 країн

Південна Корея наступного року планує розширити дипломатичну присутність у світі та відкрити дипломатичні представництва в 12 країнах.

Про це з посиланням на південнокорейське МЗС повідомляє Yonhap.

Зокрема, корейські дипмісії з’являться в Естонії, Люксембурзі, Литві, Словенії, Вірменії і Грузії, а також на Маршаллових Островах, у Ботсвані, Сьєрра-Леоне, Замбії, Суринамі та Ямайці.

При цьому на Ямайці та в Грузії Сеул планує розширити свої диппредставництва до повноцінних посольств, а у Ботсвані та Суринамі відкрити нові відділення дипмісій.

У решті восьми країнах нові посольства Південної Кореї будуть відкриті відповідно до принципу взаємності, оскільки вони вже мають свої дипломатичні представництва в Сеулі.

У МЗС зазначили, що під час відбору враховувалися низка факторів, включаючи стан і перспективи двосторонньої торгівлі, туризму та кількість південнокорейців, які перебувають у цих країнах. Наприклад, у випадку з Маршалловими Островами вирішальним став той факт, що Південна Корея є однією з лише восьми країн світу, в яких ця тихоокеанська острівна держава має дипломатичні представництва.

Звершити передбачені законодавством адміністративні й законодавчі процедури для створення закордонних дипмісій у МЗС планують до кінця листопада.

Таким чином, загальна кількість дипломатичних місій Південної Кореї, яка підтримує дипвідносини зі 192 країнами, зросте до 177, без урахування відділень посольств і генконсульств.