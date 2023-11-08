Суспільство

Південна Корея розширить дипломатичну присутність ще на 12 країн

8 Листопада 2023 07:26
читать на русском →
корея

Південна Корея наступного року планує розширити дипломатичну присутність у світі та відкрити дипломатичні представництва в 12 країнах.

Про це з посиланням на південнокорейське МЗС повідомляє Yonhap.

Зокрема, корейські дипмісії з’являться в Естонії, Люксембурзі, Литві, Словенії, Вірменії і Грузії, а також на Маршаллових Островах, у Ботсвані, Сьєрра-Леоне, Замбії, Суринамі та Ямайці.

При цьому на Ямайці та в Грузії Сеул планує розширити свої диппредставництва до повноцінних посольств, а у Ботсвані та Суринамі відкрити нові відділення дипмісій.

У решті восьми країнах нові посольства Південної Кореї будуть відкриті відповідно до принципу взаємності, оскільки вони вже мають свої дипломатичні представництва в Сеулі.

У МЗС зазначили, що під час відбору враховувалися низка факторів, включаючи стан і перспективи двосторонньої торгівлі, туризму та кількість південнокорейців, які перебувають у цих країнах. Наприклад, у випадку з Маршалловими Островами вирішальним став той факт, що Південна Корея є однією з лише восьми країн світу, в яких ця тихоокеанська острівна держава має дипломатичні представництва.

Звершити передбачені законодавством адміністративні й законодавчі процедури для створення закордонних дипмісій у МЗС планують до кінця листопада.

Таким чином, загальна кількість дипломатичних місій Південної Кореї, яка підтримує дипвідносини зі 192 країнами, зросте до 177, без урахування відділень посольств і генконсульств.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Листопада 2023 11:03

Колишнього начальника “міліції ЛНР” підірвали у власному авто
8 Листопада 2023 08:07

Влада Ізраїлю заявила, що не планує окуповувати сектор Гази
7 Листопада 2023 21:44

“Шахтар” переміг “Барселону” у Лізі Чемпіонів
7 Листопада 2023 21:27

ЗСУ ліквідували трьох штабних офіцерів-десантників РФ
7 Листопада 2023 20:54

Демократи заблокували законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
усі думки