Суспільство

Південна Корея передала Україні ще 10 автівок “швидкої” допомоги

21 Лютого 2024 11:01
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допомога, корея
Автівки "швидкої", які Україна отримала від Південної Кореї / Фото: МОЗ

Південна Корея передала Україні ще 10 автівок “швидкої” допомоги. Це вже друга партія, яку українські медики отримали від південнокорейського уряду.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ).

“Всього Південна Корея планує передати 100 автівок. У грудні минулого року Україна вже отримала 30 автомобілів “швидкої” допомоги, в березні поточного року будуть доставлені ще 70 авто”, — розповіли у МОЗ.

У відомстві зазначили, що з початку повномасштабної війни Південна Корея неодноразово допомагала системі охорони здоров`я України, надсилаючи вакцини, медичні вироби та лікарські засоби.


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