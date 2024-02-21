Південна Корея передала Україні ще 10 автівок “швидкої” допомоги. Це вже друга партія, яку українські медики отримали від південнокорейського уряду.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ).

“Всього Південна Корея планує передати 100 автівок. У грудні минулого року Україна вже отримала 30 автомобілів “швидкої” допомоги, в березні поточного року будуть доставлені ще 70 авто”, — розповіли у МОЗ.

У відомстві зазначили, що з початку повномасштабної війни Південна Корея неодноразово допомагала системі охорони здоров`я України, надсилаючи вакцини, медичні вироби та лікарські засоби.