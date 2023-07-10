Південна Корея надасть Україні новий пакет нелетальної допомоги

За інформацією західних ЗМІ, Сеул поки не наважується постачати летальну зброю, натомість пообіцяв обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела у міністерстві національної оборони Південної Кореї, не надавши додаткових подробиць.

За інформацією Associated Press, що лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що його країна надаватиме Україні подальшу гуманітарну та фінансову підтримку, включаючи обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги.