Політика

Південна Корея надасть Україні новий пакет нелетальної допомоги

10 Липня 2023 17:41
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допомога, україна, корея

За інформацією західних ЗМІ, Сеул поки не наважується постачати летальну зброю, натомість пообіцяв обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги. 

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела у міністерстві національної оборони Південної Кореї, не надавши додаткових подробиць.

За інформацією Associated Press, що лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що його країна надаватиме Україні подальшу гуманітарну та фінансову підтримку, включаючи обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги.


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