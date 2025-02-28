Пів сотні атак на Покровському напрямку та перерва у штурмах на Куп’янському: дані Генштабу

Розпочалася 1101 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. З 27 по 28 лютого на фронті зафіксовано 128 боєзіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного та 91 авіаційного удару, застосував одну ракету та скинув 128 КАБів. Крім цього, ворог здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 162 – з реактивних систем залпового вогню, а також залучив для ураження 2865 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів:

Краснопілля Сумської області;

Галаганівка Чернігівської області;

Рясне, Слатине, Дорошівка Харківської області;

Сіверськ, Краматорськ, Костянтинівка, Олексіївка, Покровськ, Удачне, Звірове, Олександро-Калинове, Гродівка, Надіївка, Горіхове, Новопіль Донецької області;

Кам’янське, Малі Щербаки, Залізничне, Гуляйполе, Новодарівка Запорізької області;

Тягинка, Придніпровське, Тарасівка, Інгулець Херсонської області.

Харківський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у бік Вовчанська та Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Ямполівка, Торське, Зелена Долина та Колодязі.

На Сіверському напрямку українські воїни успішно відбили дві атаки противника в районі Білогорівки.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у районах Васюківки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя, Андріївка, Піщане, Миролюбівка та Богданівка.

Новопавлівський, Гуляйпільський, Курський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новопіль, Новодарівка, Скудне та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку ворог шість разів атакував позиції українських захисників у районах Чарівного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська дев’ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах Степового, П’ятихаток та Кам’янського.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Куп’янському та Придніпровському напрямках минулої доби противник наступальних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 28 КАБів, здійснив 405 обстрілів, зокрема 15 – з РСЗВ. Українські захисники відбили 11 штурмових дій загарбників.