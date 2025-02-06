Суспільство

Пів року Курської операції: у Генштабі розповіли про результати
6 Лютого 2025 10:41
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Українські військові у Курській області / Фото: The New York Times
Українські військові у Курській області / Фото: The New York Times

Під час операції на Курщині, яка триває вже пів року, російські війська зазнали значних втрат. Згідно з інформацією Генерального штабу ЗСУ, російська армія втратила 39 900 солдатів, з яких 16 тисяч – безповоротно.

“Операція Сил оборони України в Курській області російської федерації почалася 6 серпня 2024 року і триває вже пів року. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. Наші війська і надалі утримують сотні квадратних кілометрів “буферної зони” в РФ”, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що Курська наступальна операція мала на меті не допустити новий наступ ворога в Сумській і Харківській областях: “Ця операція і через 6 місяців виконує зазначену функцію”.

За час бойових дій на Курщині російські війська втратили:

  • 131 танк;
  • 689 бойових броньованих машин;
  • 386 артилерійських систем;
  • 12 одиниць РСЗВ;
  • 12 засобів ППО;
  • 1 літак;
  • 3 гелікоптери;
  • 931 безпілотник оперативно-тактичного рівня;
  • 1164 одиниці автомобільної техніки;
  • 34 одиниці спеціальної техніки.

Також за час Курської операції українські бійці взяли в полон 909 росіян, що дозволило повернути додому сотні українських полонених.


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