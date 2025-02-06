Пів року Курської операції: у Генштабі розповіли про результати

Під час операції на Курщині, яка триває вже пів року, російські війська зазнали значних втрат. Згідно з інформацією Генерального штабу ЗСУ, російська армія втратила 39 900 солдатів, з яких 16 тисяч – безповоротно.

“Операція Сил оборони України в Курській області російської федерації почалася 6 серпня 2024 року і триває вже пів року. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. Наші війська і надалі утримують сотні квадратних кілометрів “буферної зони” в РФ”, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що Курська наступальна операція мала на меті не допустити новий наступ ворога в Сумській і Харківській областях: “Ця операція і через 6 місяців виконує зазначену функцію”.

За час бойових дій на Курщині російські війська втратили:

131 танк;

689 бойових броньованих машин;

386 артилерійських систем;

12 одиниць РСЗВ;

12 засобів ППО;

1 літак;

3 гелікоптери;

931 безпілотник оперативно-тактичного рівня;

1164 одиниці автомобільної техніки;

34 одиниці спеціальної техніки.

Також за час Курської операції українські бійці взяли в полон 909 росіян, що дозволило повернути додому сотні українських полонених.