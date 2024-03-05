Політика

Пісторіус: причина витоку переговорів Бундесверу — людський фактор

5 Березня 2024 13:16
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росія, німеччина
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус / Фото: AP

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що витік розмови офіцерів про ракети Taurus стався не через злам систем зв’язку. За його словами, причиною витоку розмови стало помилкове підключення одного з її учасників через незахищене з’єднання.

Про це пише Tagesschau.

Пісторіус повідомив нову інформацію щодо витоку даних.

“По-перше. Наші системи комунікації не були скомпроментовіні. Ми застосовуємо для переговорів закодований поріг Webex., але не відкритий для доступної ВЕбЕкс платформи, а для службового користування сертифікований варіант оснащений додатковими системами захисту. По-друге. Причина, через яку розмова військових люфтваффе була доступна, не всі військові дотримуються правил безпеки, які прописані”, — сказав міністр.

Як вдалося з’ясувати на даний момент, причини витоку інформації  — це неавторизоване з’єднання.  Була підключена відкрита комунікація.

“В Сінгапурі, як ви знаєте, в цей час  була конференція. Один з учасників припустився помилки і перейшов на відкритий зв’язок”, — пояснив Пісторіус.

Це призвело до “витоку даних”, сказав Пісторіус.За словами міністра, наразі виключено, що до розмови приєднався російський шпигун. 

Міністр пояснив, що проти учасників бесіди розпочатли попередні дисциплінарні розслідування. За його словами, це нормальний процес. Лише після цих попередніх розслідувань ухвалять рішення про дисциплінарне провадження.

Пісторіус підкреслив, що німецькі системи зв’язку є “фундаментально безпечними”. Тим не менш, IT-системи будуть продовжувати перевірятися, додав він.


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