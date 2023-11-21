Пісторіус оголосить про новий пакет допомоги Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва 21 листопада оголосить про новий пакет допомоги Україні. Але далекобійних ракет Taurus у ньому не буде.

Про це повідомляє Bild.

Пісторіус заявив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну у військовому плані і 21 листопада під час його візиту до Києва оголосить про новий пакет озброєнь.

Втім, він включатиме все те, що Німеччина вже постачала (тобто у пакеті будуть ті ж види озброєнь, що вже постачалися, не щось нове). Як уточнює видання, зокрема, далекобійні ракети Taurus “Україна продовжить даремно чекати”.

“Нового статусу з цього приводу (з постачання цього виду ракет) немає”, – пояснив Пісторіус журналістам.