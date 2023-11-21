Політика

Пісторіус оголосить про новий пакет допомоги Україні

21 Листопада 2023 14:56
читать на русском →
зброя, німеччина

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва 21 листопада оголосить про новий пакет допомоги Україні. Але далекобійних ракет Taurus у ньому не буде.

Про це повідомляє Bild.

Пісторіус заявив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну у військовому плані і 21 листопада під час його візиту до Києва оголосить про новий пакет озброєнь.

Втім, він включатиме все те, що Німеччина вже постачала (тобто у пакеті будуть ті ж види озброєнь, що вже постачалися, не щось нове). Як уточнює видання, зокрема, далекобійні ракети Taurus “Україна продовжить даремно чекати”.

“Нового статусу з цього приводу (з постачання цього виду ракет) немає”, – пояснив Пісторіус журналістам.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Листопада 2023 15:30

Міністр оборони Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги
21 Листопада 2023 15:11

Словацькі перевізники також почали блокувати кордон
21 Листопада 2023 14:11

ЗСУ помстилися за 128-у бригаду
21 Листопада 2023 13:34

Хтось намагається зірвати закупівлі продуктів для ЗСУ
21 Листопада 2023 13:02

УЗ презентувала новий графік руху поїздів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
усі думки