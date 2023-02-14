Пісторіус не бачить перспектив швидкої перемоги України

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус не очікує на швидке закінчення війни в Україні. І не бачить перспектив швидкої перемоги.

“Я думаю, що закінчення війни у короткостроковій перспективі не очікується. Швидкої перемоги я теж не бачу”, – сказав Пісторіус після прибуття на зустріч глав військових відомств країн НАТО.

Він також нагадав, що “будь-яке військове зіткнення завжди є загрозою ескалації”, і вказав у цьому контексті на важливість продовження підтримки України.

При цьому він застеріг від постійного “підвищення ставок” у питанні зброї та погодився із Шольцем у тому, що “кожний крок має бути зважений”.

Він також заявив, що Німеччина знову вироблятиме боєприпаси для Gepard. За словами Пісторіуса, це дозволить забезпечити швидке постачання в Україну.

Німеччина передала Києву понад 30 ЗСУ, але боєприпасів не вистачає: Швейцарія відмовилася реекспорувати їх в Україну.