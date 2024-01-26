Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував нові пакети військової допомоги Україні на 2024 рік, а також розкрив, що до них буде входити.

Про це повідомили в уряді Німеччини.

Так, цьогоріч Україні планують передати:

нові системи ППО IRIS-T SLM;

зенітні САУ типу Gepard;

додаткові артилерійські системи з понад 230 тисячами снарядів;

понад 80 основних бойових танків Leopard 1A5;

бронетранспортери;

інженерні та мостоукладальні танки;

450 бронеавтомобілів;

системи розмінування;

дрони;

радіолокаційні системи;

системи розвідки.

Окрім того, у 2024 році Німеччина планує провести навчання для 10 тисяч українських військових.