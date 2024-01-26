Політика

Пісторіус анонсував нові пакети військової допомоги Україні

26 Січня 2024 11:54
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зброя, німеччина

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував нові пакети військової допомоги Україні на 2024 рік, а також розкрив, що до них буде входити.

Про це повідомили в уряді Німеччини.

Так, цьогоріч Україні планують передати:

  • нові системи ППО IRIS-T SLM;
  • зенітні САУ типу Gepard;
  • додаткові артилерійські системи з понад 230 тисячами снарядів;
  • понад 80 основних бойових танків Leopard 1A5;
  • бронетранспортери;
  • інженерні та мостоукладальні танки;
  • 450 бронеавтомобілів;
  • системи розмінування;
  • дрони;
  • радіолокаційні системи;
  • системи розвідки.

Окрім того, у 2024 році Німеччина планує провести навчання для 10 тисяч українських військових.


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