Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував нові пакети військової допомоги Україні на 2024 рік, а також розкрив, що до них буде входити.
Про це повідомили в уряді Німеччини.
Так, цьогоріч Україні планують передати:
- нові системи ППО IRIS-T SLM;
- зенітні САУ типу Gepard;
- додаткові артилерійські системи з понад 230 тисячами снарядів;
- понад 80 основних бойових танків Leopard 1A5;
- бронетранспортери;
- інженерні та мостоукладальні танки;
- 450 бронеавтомобілів;
- системи розмінування;
- дрони;
- радіолокаційні системи;
- системи розвідки.
Окрім того, у 2024 році Німеччина планує провести навчання для 10 тисяч українських військових.